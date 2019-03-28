Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

10 дурних запитань адвокату: як стати найкращим

  • 287
Адвокат відповідає на запитання про свою професію - фото 1
Адвокат відповідає на запитання про свою професію / barcentr

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з адвокатом.

Про усі тонкощі цієї цікавої і складної професії розповів Дмитро Гриц, кандидат юридичних наук, адвокат, власник юридичної фірми "Гриц і партнери". Як вивчити всі закони? Чому у суддів такі дурні мантії? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

Читайте також: 10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило

Дмитро Гриц - фото 317443
Дмитро Гриц

Безкоштовний адвокат – поганий адвокат?

Насправді, не всі безкоштовні адвокати погані спеціалісти. Є дуже хороші професіонали своєї справи. Але тут є проблема: по-перше, це дуже великий потік справ, ти не встигаєш як слід вникнути в одну з них, коли тебе призначають безкоштовно. По-друге, інколи адвоката викликають чисто формально. Для галочки.

Навіщо потрібен адвокат, якщо я точно не винен?

Коли ви абсолютно точно не винні, але ви – єдиний підозрюваний у справі, факти можуть доволі "магічним" чином вибудуватися проти вас. У такому випадку, скоріш за все, факти будуть просто підбивати під вас. Тому вам треба доволі обережно і тонко збудувати свій захист. І тут потрібен адвокат.

Скільки може заробляти адвокат? - фото 317441
Скільки може заробляти адвокат?

Навіщо треба право зберігати мовчання?

Це найкраще, що було вигадане у юриспруденції. Це одна з небагатьох речей, яка дійсно працює у конституції. Право яке має знати кожен. Якщо у вас немає алібі на певний відрізок часу, поганий слідчий може "вплести" у ці відрізки все, що йому заманеться. Якщо ж ви мовчите – ви не даєте приводу слідчому щось вигадати. Все просто.

Як вивчити всі закони?

Постійно їх застосовувати. Кожен з нас щодня зіштовхується із законами. Ми просто цього не помічаємо.

Навіщо захищати вбивцю?

Тому, що у нашій державі є певні правила для всіх. Яким би покидьком людина не була, для неї ці правила також мають працювати. Це правова доля і кожен має на це право. Для того, щоб цьому покидьку, але людині, забезпечити це право, потрібно захищати її.

Сьогодні спілкуємося з адвокатом - фото 317438
Сьогодні спілкуємося з адвокатом

Чому у суддів такі дурні мантії?

Дуже круті мантії! Я б хотів собі таку :)

Якщо програєте справу, можна повернути гроші?

Все залежить від справи. В цілому адвокат не гарантує успіху в суді. Це прописано і в кодексі, і в адвокатській етиці. Мені здається, що це правильна позиція. Ми ж розуміємо, що все вирішує суддя. Тут дуже важлива домовленість ваша як адвоката з клієнтом.

Хто найкрутіший адвокат?

Є хороші приклади для наслідування. Це Генрі Резнік, чудовий спеціаліст. Є класики: Коні, Плєвако, вони дуже винахідливі. Ось їх і хочеться наслідувати.

Адвокат Генрі Резнік - фото 317436
Адвокат Генрі Резнік

Як вибрати адвоката?

Залежить від певної людини. Немає універсального еталону, який підійшов би всім. Є люди, які взагалі не хочуть взаємодіяти з адвокатом, але розуміють, що адвокат потрібен. А є люди, які хочуть влазити у кожне слово в документі справи.

Скільки може заробляти адвокат?

Від нуля до мільйонів. Важливо: якщо адвокат працює сам на себе – це одна історія, а якщо адвокат керує цілим бюро – це вже зовсім інші гроші, там можуть бути колосальні доходи.

І ще: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1774
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4798
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1133
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне