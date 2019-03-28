10 дурних запитань адвокату: як стати найкращим

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з адвокатом.

Про усі тонкощі цієї цікавої і складної професії розповів Дмитро Гриц, кандидат юридичних наук, адвокат, власник юридичної фірми "Гриц і партнери". Як вивчити всі закони? Чому у суддів такі дурні мантії? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Дмитро Гриц

Безкоштовний адвокат – поганий адвокат?

Насправді, не всі безкоштовні адвокати погані спеціалісти. Є дуже хороші професіонали своєї справи. Але тут є проблема: по-перше, це дуже великий потік справ, ти не встигаєш як слід вникнути в одну з них, коли тебе призначають безкоштовно. По-друге, інколи адвоката викликають чисто формально. Для галочки.

Навіщо потрібен адвокат, якщо я точно не винен?

Коли ви абсолютно точно не винні, але ви – єдиний підозрюваний у справі, факти можуть доволі "магічним" чином вибудуватися проти вас. У такому випадку, скоріш за все, факти будуть просто підбивати під вас. Тому вам треба доволі обережно і тонко збудувати свій захист. І тут потрібен адвокат.

Скільки може заробляти адвокат?

Навіщо треба право зберігати мовчання?

Це найкраще, що було вигадане у юриспруденції. Це одна з небагатьох речей, яка дійсно працює у конституції. Право яке має знати кожен. Якщо у вас немає алібі на певний відрізок часу, поганий слідчий може "вплести" у ці відрізки все, що йому заманеться. Якщо ж ви мовчите – ви не даєте приводу слідчому щось вигадати. Все просто.

Як вивчити всі закони?

Постійно їх застосовувати. Кожен з нас щодня зіштовхується із законами. Ми просто цього не помічаємо.

Навіщо захищати вбивцю?

Тому, що у нашій державі є певні правила для всіх. Яким би покидьком людина не була, для неї ці правила також мають працювати. Це правова доля і кожен має на це право. Для того, щоб цьому покидьку, але людині, забезпечити це право, потрібно захищати її.

Сьогодні спілкуємося з адвокатом

Чому у суддів такі дурні мантії?

Дуже круті мантії! Я б хотів собі таку :)

Якщо програєте справу, можна повернути гроші?

Все залежить від справи. В цілому адвокат не гарантує успіху в суді. Це прописано і в кодексі, і в адвокатській етиці. Мені здається, що це правильна позиція. Ми ж розуміємо, що все вирішує суддя. Тут дуже важлива домовленість ваша як адвоката з клієнтом.

Хто найкрутіший адвокат?

Є хороші приклади для наслідування. Це Генрі Резнік, чудовий спеціаліст. Є класики: Коні, Плєвако, вони дуже винахідливі. Ось їх і хочеться наслідувати.

Адвокат Генрі Резнік

Як вибрати адвоката?

Залежить від певної людини. Немає універсального еталону, який підійшов би всім. Є люди, які взагалі не хочуть взаємодіяти з адвокатом, але розуміють, що адвокат потрібен. А є люди, які хочуть влазити у кожне слово в документі справи.

Скільки може заробляти адвокат?

Від нуля до мільйонів. Важливо: якщо адвокат працює сам на себе – це одна історія, а якщо адвокат керує цілим бюро – це вже зовсім інші гроші, там можуть бути колосальні доходи.

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