10 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі пожежник!

Про усі тонкощі цієї важкої професії розповів пожежник Андрій Лазовський у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Де вчитися на пожежника? Що робити, якщо шланг не дістає? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Хто не встиг одягнутися – не їде?

Такого у нас не буває, виїжджаємо ми усі. Маємо встигати, адже робота така. На збори у нас не більше 1 хвилини. А розпорядок дня практично як в армії: все має бути чітко.

Навіщо взагалі стільки одягу?

В першу чергу для власної безпеки. Попереджений – значить захищений.

Одяг пожежника

За скільки часу згорає будинок?

Все залежить від характеристик будівлі, що в ній є, як її будували. Якщо це верхній поверх – роль грає навіть незначний потік вітру. В середньому ж можна сказати, що будинок згорає за 10-15 хвилин.

Як щось розгледіти в диму?

Тут має вмикатися ваша інтуїція. Це залежить від рівня професійності пожежника. Однак, існують і пристрої, які показують температуру, тому можна просто побачити місце займання. В такі моменти у мене особисто вмикаються навіть якісь екстрасенсорні здібності.

По трубі вмієш спускатися?

Так, звісно. Для швидкого реагування й існують такі стовби. Але, це все виглядає не настільки епічно, як показують нам у кіно :)

Чому горять ліси?

В цілому, через людський фактор. Це, в першу чергу, необережна поведінка з вогнем, залишене сміття, пляшки, особливо скляні, які реагують на сонце.

Що робити, якщо шланг не дістає?

У нас немає такого поняття, як "шланг", це називається пожежний рукав. Запас рукавів завжди має бути великим, тобто, якщо прокладається рукавна лінія, завжди є резервні рукави, або ціла запасна лінія. Тому, ситуацій з нестачею пристроїв виникати не має.

Як не згоріти на роботі?

Якщо це питання з професіональної точки зору, то для цього є захисний одяг, спорядження. А якщо з психологічної – від цього ніхто не застрахований. Бувають моменти, коли можна зірватися, але таке стається дуже рідко, всі ми люди затяті.

Пожежник

Де вчитися на пожежника?

Навчальних закладів є декілька: пожежні коледжі, академії. Можна обирати, що більше до душі.

Скільки може заробляти пожежник?

Пожежник – не та професія, де ти заробляєш гроші. В середньому, як у всіх, середньостатистична зарплата, від 13 000 грн і вище: залежить від стажу роботи, від звання, від особливостей роботи, від місця.

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