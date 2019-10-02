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10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило

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Фітнес-тренер відповідає на запитання про свою професію - фото 1
Фітнес-тренер відповідає на запитання про свою професію / hdwallsource

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі фітнес-тренер!

Про усі тонкощі цієї цікавої та популярної сьогодні професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" фітнес-тренер, фахівець в галузі харчування і фітнесу без травм Вікторія Боровська. Чому фітнес такий нудний? Що за порошки всі п'ють після тренувань? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

І ще: 10 дурних запитань, які варто поставити вчителю

Як підкачатися до літа, якщо літо – завтра?

З такими запитами приходять більшість новачків, і їм усім зовсім не хочеться глибоко занурюватися у тему правильного нарощування м'язів. Набагато ж простіше записатися у якісь марафони зі схуднення, сушки тощо. Однак, на жаль, найбільша проблема полягає в тому, що потім така людина витрачає багато сил, часу і грошей на відновлення свого здоров'я...

Навіщо качки кричать, коли піднімають штангу?

По-перше, вони намагаються заглушити інший гучний звук, (ви зрозуміли, про що я) тому що йде дуже велике навантаження на шлунок і він просто не витримує. Ну і по-друге, це дуже допомагає психологічно. Голос – потужний інструмент нашого тіла.

Чому фітнес такий нудний?

Це і дурне, і хороше запитання водночас. Фітнес має бути веселим, по суті, це розвага + здоров'я. Кожен обирає навантаження для себе, розвагу для себе... просто треба прийти до такого виду фітнесу, який буде вам до душі.

Щоб прийти у форму, потрібно займатися на всіх тренажерах в залі?

Думаю, ні. Тренажери сьогодні потрохи відходять на другий план. Вони потрібні на найперших етапах занять спортом, коли людині треба дати зрозуміти своїй нервовій системі, що в неї є кінцівки, які можуть хоч якось рухатися. На це піде перші 2 місяці, не більше.

Що за порошки всі п'ють після тренувань?

Мова йде про BCAA. Це добавки: протеїн, глутамін, креатин, дивлячись, яка у кого ціль. Але найбільше люди п'ють, все ж, протеїн – білкову суміш, легкозасвоюване джерело білка. Насправді, нічого поганого у прийомі таких "порошків" немає. Що ж стосується прийому їжі одразу після тренування, то це абсолютно необов'язково робити, якщо ви дотримуєтеся калорійності свого меню упродовж всього дня.

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BCAA

Навіщо займатися фітнесом, якщо є кефір з бактеріями?

Одне іншому не заважає. Кефір з бактеріями розв'язує трошки інші завдання, скоріш, це питання схуднення. Якщо ми говоримо про жінок, то їх якраз більше хвилює цифра на вагах, у той час, як піклуватися треба не про цифри, а про якість вашого тіла.

Навіщо бодібілдери мажуться гуталіном?

Щоб яскравіше і вигідніше показати свої прекрасні форми. Але, найчастіше це не гуталін, а автозасмага.

Особистий тренер потрібен, щоб вибити більше грошей?

Дивлячись, у якому клубі ви займаєтеся. Просто треба знати нормальних спеціалістів, у яких, до речі, немає просунутих блогів і інстаграмів. Вони не вкладають свої сили і час у таке, тому що завантажені роботою з ранку до ночі.

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Тренер

Де вчитися на фітнес-тренера?

Якщо говорити про фітнес і пілатес, то треба шукати гарних спеціалістів і обирати гарні заклади для самонавчання.

Скільки може заробляти фітнес-тренер?

Оффлайн тренер може заробляти 100 тисяч гривень. Якщо це якійсь відомий тренер, може і 200 тисяч гривень. У цій професії можна поставити собі будь-яку ставку: 3 тисячі гривень за годину, 5 тисяч гривень за годину... тощо.

Це цікаво: 10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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