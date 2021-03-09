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10 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 березня – середа

Сьогодні, 10 березня, у світі відзначають День волинки, а віряни вшановують пам'ять святого Тарасія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 березня віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 березня, іменини відзначають власники таких імен: Тарас, Регіна, Євген, Антон, Маркел, Федір та Маркело. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День волинки
  • День інженера в Греції
  • День вчителя в Лаосі
  • День чоловіків в Польщі
  • День національного театру в Азербайджані
  • День пам'яті жертв Голокосту в Болгарії
  • 1535 — іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови (Еквадор).
  • 1801 — у Британії стартував перший перепис населення.
  • 1813 — у Німеччині створено військовий орден "Залізний Хрест".
  • 1830 — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.
  • 1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.
  • 1865 — у Перемишлі вперше публічно виконали "Ще не вмерла Україна"
  • 1876 — Александер Грехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Його першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити").
  • 1878 — у Женеві вийшло кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1906 — у Британії запрацювала лінія Бакерлоо (Bakerloo) у Лондонському метрополітені.
  • 1910 — у Китаї заборонили рабство.
  • 1910 — Француз Еміль Обрен провів перші нічні польоти на моноплані "Блеріо".
  • 1943 — у СРСР розпочалися роботи зі створення ядерної зброї
  • 1976 — полька Крістіна Хойновська самостійно вирушила у перше жіноче навколосвітнє плавання.
  • 1990 — виникла перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла у Музеї народної архітектури та побуту України.
  • 1992 — Україну прийняли до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 БЕРЕЗНЯ

  • 1787 — Устим Кармелюк, шляхетний розбійник та очільник повстанського руху на Поділлі у 1813–1835 рр. проти національного і соціального гніту
  • 1858 — Генріх Фоулер, англійський філолог, автор першого Оксфордського словника
  • 1920 — Борис Віан, французький прозаїк, поет та джазовий музикант і співак.
  • 1926 — Олександр Зацепін, композитор, автор пісень до фільмів (Земля Санникова, Діамантова рука, Кавказька полонянка).
  • 1938 — Моргун Володимир Васильович, Герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
  • 1940 — Чак Норріс, американський кіноактор (Вокер, техаський рейнджер)
  • 1953 — Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет, який створив пісню "Україна", що стала своєрідним неофіційним гімном України.
  • 1958 — Шерон Стоун, американська акторка (Казино, Основний інстинкт).
  • 1964 — Найна Черрі, шведська співачка.
  • 1973 — Єва Герцигова, чеська супермодель і акторка.
  • 1975 — Джеррі Гортон, американський музикант, гітарист та автор пісень рок-гурту Papa Roach
  • 1983 — Керрі Андервуд, американська кантрі-співачка.
  • 1984 — Олівія Вайлд, американська акторка (Доктор Хаус)
  • 1989 — Мотричко Вікторія Леонтіївна, українська шашкістка, чемпіонка світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Тарасія гарна погода, то буде тепле літо;
  • Якщо падає сніг з дощем, то негода затримається;
  • Якщо багато ворон на вулицях, то до потепління;
  • Якщо птахи літають низько над землею - будуть дощі;
  • Якщо чути грім, то до поганої погоди.
10 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450807

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна займатись садівництвом;
  • Не можна давати і брати у борг;
  • Не можна тримати вдома поламані речі;
  • Не можна спати вдень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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