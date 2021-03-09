10 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 березня, у світі відзначають День волинки, а віряни вшановують пам'ять святого Тарасія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 березня віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 березня, іменини відзначають власники таких імен: Тарас, Регіна, Євген, Антон, Маркел, Федір та Маркело. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День волинки

День інженера в Греції

День вчителя в Лаосі

День чоловіків в Польщі

День національного театру в Азербайджані

День пам'яті жертв Голокосту в Болгарії

1535 — іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови (Еквадор).

1801 — у Британії стартував перший перепис населення.

1813 — у Німеччині створено військовий орден "Залізний Хрест".

1830 — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1865 — у Перемишлі вперше публічно виконали "Ще не вмерла Україна"

1876 — Александер Грехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Його першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити").

1878 — у Женеві вийшло кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1906 — у Британії запрацювала лінія Бакерлоо (Bakerloo) у Лондонському метрополітені.

1910 — у Китаї заборонили рабство.

1910 — Француз Еміль Обрен провів перші нічні польоти на моноплані "Блеріо".

1943 — у СРСР розпочалися роботи зі створення ядерної зброї

1976 — полька Крістіна Хойновська самостійно вирушила у перше жіноче навколосвітнє плавання.

1990 — виникла перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла у Музеї народної архітектури та побуту України.

1992 — Україну прийняли до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 БЕРЕЗНЯ

1787 — Устим Кармелюк, шляхетний розбійник та очільник повстанського руху на Поділлі у 1813–1835 рр. проти національного і соціального гніту

1858 — Генріх Фоулер, англійський філолог, автор першого Оксфордського словника

1920 — Борис Віан, французький прозаїк, поет та джазовий музикант і співак.

1926 — Олександр Зацепін, композитор, автор пісень до фільмів (Земля Санникова, Діамантова рука, Кавказька полонянка).

1938 — Моргун Володимир Васильович, Герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

1940 — Чак Норріс, американський кіноактор (Вокер, техаський рейнджер)

1953 — Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет, який створив пісню "Україна", що стала своєрідним неофіційним гімном України.

1958 — Шерон Стоун, американська акторка (Казино, Основний інстинкт).

1964 — Найна Черрі, шведська співачка.

1973 — Єва Герцигова, чеська супермодель і акторка.

1975 — Джеррі Гортон, американський музикант, гітарист та автор пісень рок-гурту Papa Roach

1983 — Керрі Андервуд, американська кантрі-співачка.

1984 — Олівія Вайлд, американська акторка (Доктор Хаус)

1989 — Мотричко Вікторія Леонтіївна, українська шашкістка, чемпіонка світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Тарасія гарна погода, то буде тепле літо;

Якщо падає сніг з дощем, то негода затримається;

Якщо багато ворон на вулицях, то до потепління;

Якщо птахи літають низько над землею - будуть дощі;

Якщо чути грім, то до поганої погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна давати і брати у борг;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна спати вдень.

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