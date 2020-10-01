1 жовтня в Україні виходять з обігу 25 копійок і старі гривні: що з ними робити

Вже з 1 жовтня Нацбанк виводить з обігу всі монети у 25 копійок, а також деякі банкноти. Детальніше читайте далі.

Вже з 1 жовтня 2020 року Національний банк України забирає з обігу монети з номіналом у 25 копійок та купюри, який вийшли до 2003 року.

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Тому вже з 1 жовтня 2020 у магазинах, закладах ат сферах побуту припинять приймати такі гроші. Але такі монети і банкноти можна буде безкоштовно обміняти у будь-якому банку до 30 вересня 2021 року. Після цієї дати можливість обміну залишиться до 30 вересня 2023 лише у кількох банках, серед яких Нацбанк, Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзер Банк Аваль.

За даними Нацбанку, зараз будуть активніше виводити з обігу всі паперові 1 та 2 гривні зразків до 2003 року, які замінять на банкноти нового зразка. Зараз старих купюр залишилось в обігу всього 1,8% від усіх банкнот і вони майже не виконують свою функцію.

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