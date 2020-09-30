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1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 жовтня – четвер

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають Міжнародний день ветерана та людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 1 жовтня вшановують пам’ять Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ярина та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День ветерана
  • День геронтолога
  • Міжнародний день людей похилого віку
  • Міжнародний день музики
  • Всесвітній день какао та шоколаду
  • 331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III
  • 1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.
  • 1661 – у Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса
  • 1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
  • 1871 – у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
  • 1919 – скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)
  • 1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)
  • 1928 – у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
  • 1929 – численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.
  • 1930 – у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.
  • 1931 – став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
  • 1938 – німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
  • 1941 – підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.
  • 1948 – почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.
  • 1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
  • 1959 – у Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.
  • 1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428166

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

  • 1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.
  • 1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.
  • 1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.
  • 1862 – Дмитро Міллер, український історик.
  • 1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор
  • 1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик (помер у радянських концтаборах 17.03.1942).
  • 1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.
  • 1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.
  • 1924 – Джиммі Картер, 39 президент США (1977—1981)
  • 1930 – Річард Гарріс, ірландський актор ("Гладіатор", "Гаррі Поттер").
  • 1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.
  • 1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса ("Звуки музики").
  • 1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог (спеціалізація – параплегія).
  • 1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім'я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).
  • 1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".
  • 1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.
  • 1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.
  • 1956 – Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
  • 1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
  • Якою буде погода на Арину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
  • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
  • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
  • Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
  • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428167

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не слід у цей день надто багато переживати.
  • Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
  • Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
  • Не можна у цей день прибирати павутину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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