1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають Міжнародний день ветерана та людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 1 жовтня вшановують пам’ять Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ярина та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День ветерана

День геронтолога

Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день музики

Всесвітній день какао та шоколаду

331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III

1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.

1661 – у Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса

1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.

1871 – у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.

1919 – скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)

1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)

1928 – у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

1929 – численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.

1930 – у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.

1931 – став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.

1938 – німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини

1941 – підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.

1948 – почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.

1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

1959 – у Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.

1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.

1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.

1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.

1862 – Дмитро Міллер, український історик.

1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор

1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик (помер у радянських концтаборах 17.03.1942).

1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.

1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.

1924 – Джиммі Картер, 39 президент США (1977—1981)

1930 – Річард Гарріс, ірландський актор ("Гладіатор", "Гаррі Поттер").

1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.

1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса ("Звуки музики").

1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог (спеціалізація – параплегія).

1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім'я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).

1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".

1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.

1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.

1956 – Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода на Арину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не слід у цей день надто багато переживати.

Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.

Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.

Не можна у цей день прибирати павутину.

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