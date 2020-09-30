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1 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 жовтня, відзначають Міжнародний день ветерана та людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 1 жовтня вшановують пам’ять Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ярина та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День ветерана
- День геронтолога
- Міжнародний день людей похилого віку
- Міжнародний день музики
- Всесвітній день какао та шоколаду
- 331 до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III
- 1648 – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.
- 1661 – у Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса
- 1727 – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.
- 1871 – у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.
- 1919 – скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)
- 1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)
- 1928 – у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.
- 1929 – численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.
- 1930 – у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.
- 1931 – став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.
- 1938 – німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
- 1941 – підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.
- 1948 – почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.
- 1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.
- 1959 – у Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.
- 1967 – радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ
- 1507 – Джакомо да Віньола, відомий архітектор Італії доби маньєризму і ранішнього бароко.
- 1620 – Ніколас Берхем, голландський художник.
- 1858 – Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів героїку Запорозької Січі.
- 1862 – Дмитро Міллер, український історик.
- 1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор
- 1897 – Валер'ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик (помер у радянських концтаборах 17.03.1942).
- 1903 – Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.
- 1903 – Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно.
- 1924 – Джиммі Картер, 39 президент США (1977—1981)
- 1930 – Річард Гарріс, ірландський актор ("Гладіатор", "Гаррі Поттер").
- 1930 – Філіпп Нуаре, французький кіноактор.
- 1935 – Джулія Ендрюс, британська кіноактриса ("Звуки музики").
- 1935 – Гвідо Альфонс Цех, швейцарський лікар-реабілітолог (спеціалізація – параплегія).
- 1943 – Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім'я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).
- 1944 – Маккензі Скотт, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".
- 1947 – Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue.
- 1947 – Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор.
- 1956 – Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
- 1981 – Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
- Якою буде погода на Арину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
- Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід у цей день надто багато переживати.
- Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
- Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
- Не можна у цей день прибирати павутину.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 28 вересня – 4 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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