1 з 90: Toyota представила особливу Supra

Toyota приготувала особливу версію купе GR Supra під назвою Jarama Racetrack Edition. Її присвятили перегоновій трасі Харама в Іспанії, на якій актуальну Supra вперше показали в русі у 2018 році.

Тираж такого спорткара обмежений 90 екземплярами: 60 для Європи і 30 для Великобританії.

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Кузов Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition пофарбований в синій колір Horizon Blue, а 19-дюймові колеса виконані в матовому чорному. Спорткар оснащений гальмами Brembo з червоними алюмінієвими супортами і 348-міліметровими вентильованими дисками.

В обробці салону використана алькантара з синьою прострочкою. Передня панель прикрашена вставкою з вуглецевого волокна з невеликим зображенням треку Харама, порядковим номером купе і логотипом Toyota GR Supra. В оснащення машин з особливої серії входить мультимедійна система з 8,8-дюймовим дисплеєм, супутниковою навігацією і 3D-картами, функція інтеграції зі смартфонами через Apple CarPlay і Android Auto, а також аудіосистема з 10 динаміками. За безпеку відповідає пакет Safety +, в який включені адаптивний круїз-контроль з функцією stop-and-go, система запобігання зіткнень й інші асистенти.

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