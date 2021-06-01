1 з 338 екземплярів Lamborghini Miura пустять з молотка за шалені гроші

На аукціоні Gooding & Company виставлять на продаж рідкісний лот: Lamborghini Miura P400 S 1968 випуску в ідеальному стані. За купе, яке вважається першим у світі суперкаром, запущеним у серію, планують отримати від 800 000 до 1 000 000 фунтів стерлінгів. Торги заплановані на 11 червня.

Muira P400 S (Spinto) – це наступний щабель розвитку оригінальної Miura P400, яка вперше прибула у дилерський центр Lamborghini у 1966 році. Модель, вигляд якої розробив метр автомобільного дизайну Марчелло Гандіні, зберегла характерні металеві "вії" навколо фар, які зникли у наступній версії P400 SV (Spinto Veloce), пише Gooding & Company.

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Вдосконалену версію відрізняють підвищений рівень комфорту, краща керованість і якісніші матеріали обробки, а також доопрацьований мотор. Чотирьохлітровий V12 на Muira P400 S видає 370 кінських сил – на 20 більше, ніж на попередній версії.

Ця Miura з номером шасі 3799 пофарбована у лаймовий колір Verde Miura (Miura Green). У 1968 році її доставили новому покупцеві з Турина, а у 2000-х "дводверка" пережила повну реставрацію: їй оновили лакофарбове покриття і заново обшили салон синьою шкірою. У рух купе приводить оригінальний мотор Miura, але "пересаджений" з іншого купе.

На сьогодні 53-річна Lamborghini Miura P400 S перебуває у Великій Британії, де 11 червня буде виставлена ​​на торги. Покупець, готовий заплатити за неї значну суму, отримає бонусом сертифікат справжності, виданий Automobili Lamborghini S.p.A.

У березні компанія Marshall Goldman виставила на продаж Lamborghini Countach 1988 року випуску в рідкісній специфікації 5000 Quattrovalvole. Чорний суперкар, що зберігся в ідеальному стані, оцінили у 395 900 доларів.

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