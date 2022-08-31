1 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 вересня, у світі відзначають День знань та День пам'яті початку Другої світової війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 вересня, – день пам'яті мученика Андрія Стратилата та тих, що з ним.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Текля (Фекла), Андрій, Микола, Тимофій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День знань.

День пам'яті початку Другої світової війни.

1898 — відкрився Київський політехнічний інститут. Ідея його створення була висловлена ще у 1880 році, та перші збори установчого комітету відбулися лише у 1896.

1919 — у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.

1923 — Великий кантоський землетрус у Східній Японії.

1939 — нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1964 — у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна".

1996 — в Україні запроваджено національну валюту — гривню.

2001 — покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.

2004 — у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними, напад здійснювався 32 чеченцями. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 — у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2008 — прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ

1899 — Ольга Басараб, українська громадська і політична діячка, організатор 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідниця, активістка УВО, зв'язкова полковника Євгена Коновальця.

1902 — Дірк Брауер, голландсько-американський астроном.

1925 — Ігор Юхновський, український вчений, політик.

1937 — Микола Сядристий, український майстер мініатюр.

1946 — Но Му Хьон, президент Республіки Корея в 2003—2008 рр.

1997 — Чон Чонгук, південнокорейський співак і танцюрист.

Чон Чонгук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла осінь — на довгу зиму.

Багато жолудів – на холодну зиму і врожайне літо.

Рясна горобина і завчасно почервоніла — на сувору й сніжну зиму.

Щедро вродили горіхи на ліщині – зима має бути суворою і сніжною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено обговорювати чужі проблеми і ділитися своїми.

Не можна у цей день відкладати важливі рішення.

1 вересня краще не лагодити взуття та одяг.

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