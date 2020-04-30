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1 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 травня, у світі відзначають Міжнародний день праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква шанує день Максимівської ікони Божої Матері, що написана в 1299 році за баченням святителя Максима, митрополита Володимирського. На ній зображена Божа Матір на повний зріст з предвічним Немовлям і митрополит Максим, який стоїть на колінах і приймає з Її рук святительський омофор. Ікона написана в пам'ять явища Пресвятої Богородиці святителю Максиму, коли він прибув у Володимир з Києва. У баченні Божа Матір вручила йому омофор зі словами: "Раб Мій Максим, добре, що ти прийшов відвідати Моє місто. Прийми цей омофор і паси у граді Моєму словесні вівці".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Іван, Фелікс, Ян і Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день праці
- 305 – Римський імператор Діоклетіан, який почав службу звичайним солдатом і правив імперією двадцять років, добровільно відмовився від влади
- 1497 – мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій
- 1840 – у Великобританії з'явилася в продажу перша в світі поштова марка
- 1876 – у Відні з успіхом пройшла прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта Весілля Фігаро
- 1937 – президент США Франклін Рузвельт підписав акт про нейтралітет, який не дозволяв США втручатися у військові події в Європі
- 1948 – проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея)
- 1970 – Елтон Джон і поет Берні Тапен почали свою спільну роботу над альбомом Elton John
- 1994 – під час змагань "Гран-прі Сан-Марино" на трасі в Імолі загинув 34-річний бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу в класі машин Формула-1 Айртон Сенна
ХТО НАРОДИВСЯ 1 травня
- 1672 – Джозеф Аддісон, англійський письменник, публіцист
- 1764 – Бенджамін Латроб, американський архітектор (будівля Капітолія у Вашингтоні)
- 1852 – Джейн Каламіті, американська кавалерист-дівиця, яка переодягнулась чоловіком для пошуків пригод на дикому Заході
- 1853 – Яків Гордін, єврейський драматург
- 1880 – Альберт Ласкер, американський філантроп, батько сучасної реклами
- 1916 – Гленн Форд, американський кіноактор
- 1917 – Федір Савелійович Хитрук, кінорежисер-мультиплікатор, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР
- 1929 – Станіслав Микульський, польський актор
- 1946 – Джон Ву, гонконзький і американський режисер
- 1966 – Чарлі Шлеттер, американський актор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зацвіла вільха – час гречку сіяти
- Зозуля довго кує – тепло прийде, а холод відійде
- Йде дощ – можна змочити волосся дощовою водою, і тоді воно буде добре рости
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на городі і вдома
- Не варто витрачати багато грошей
- Не рекомендують сваритися і кричати
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