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1 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 травня – п'ятниця

Сьогодні, 1 травня, у світі відзначають Міжнародний день праці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква шанує день Максимівської ікони Божої Матері, що написана в 1299 році за баченням святителя Максима, митрополита Володимирського. На ній зображена Божа Матір на повний зріст з предвічним Немовлям і митрополит Максим, який стоїть на колінах і приймає з Її рук святительський омофор. Ікона написана в пам'ять явища Пресвятої Богородиці святителю Максиму, коли він прибув у Володимир з Києва. У баченні Божа Матір вручила йому омофор зі словами: "Раб Мій Максим, добре, що ти прийшов відвідати Моє місто. Прийми цей омофор і паси у граді Моєму словесні вівці".

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Максимівська ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Іван, Фелікс, Ян і Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день праці
  • 305 – Римський імператор Діоклетіан, який почав службу звичайним солдатом і правив імперією двадцять років, добровільно відмовився від влади
  • 1497 – мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій
  • 1840 – у Великобританії з'явилася в продажу перша в світі поштова марка
  • 1876 ​​– у Відні з успіхом пройшла прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта Весілля Фігаро
  • 1937 – президент США Франклін Рузвельт підписав акт про нейтралітет, який не дозволяв США втручатися у військові події в Європі
  • 1948 – проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея)
  • 1970 – Елтон Джон і поет Берні Тапен почали свою спільну роботу над альбомом Elton John
  • 1994 – під час змагань "Гран-прі Сан-Марино" на трасі в Імолі загинув 34-річний бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу в класі машин Формула-1 Айртон Сенна
День праці в Ісландії - фото 401120
День праці в Ісландії

ХТО НАРОДИВСЯ 1 травня

  • 1672 – Джозеф Аддісон, англійський письменник, публіцист
  • 1764 – Бенджамін Латроб, американський архітектор (будівля Капітолія у Вашингтоні)
  • 1852 – Джейн Каламіті, американська кавалерист-дівиця, яка переодягнулась чоловіком для пошуків пригод на дикому Заході
  • 1853 – Яків Гордін, єврейський драматург
  • 1880 – Альберт Ласкер, американський філантроп, батько сучасної реклами
  • 1916 – Гленн Форд, американський кіноактор
  • 1917 – Федір Савелійович Хитрук, кінорежисер-мультиплікатор, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР
  • 1929 – Станіслав Микульський, польський актор
  • 1946 – Джон Ву, гонконзький і американський режисер
  • 1966 – Чарлі Шлеттер, американський актор
Альберт Ласкер - фото 401123
Альберт Ласкер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зацвіла вільха – час гречку сіяти
  • Зозуля довго кує – тепло прийде, а холод відійде
  • Йде дощ – можна змочити волосся дощовою водою, і тоді воно буде добре рости
Під дощем - фото 401125
Під дощем

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна працювати на городі і вдома
  • Не варто витрачати багато грошей
  • Не рекомендують сваритися і кричати

Читайте також: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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