1 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 січня, у світі відзначають Новий рік й Всесвітній день миру, а віряни вшановують пам'ять мученика Боніфатія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 січня, у народі відзначали День билинного богатиря Іллі Муромця – рятівника Києва від татарського Калин-царя. У цей день люди кланялися рідній землі та згадували подвиги народних героїв. Ще 1 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Боніфатія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля, Тимофій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Новий рік

Всесвітній день миру

Свято Марії Цариці світу

День Іллі Муромця

45 до зв. е. – набув чинності Юліанський календар

89 – Сатурнін Люцій Антоній став імператором Риму

1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня

1863 – У США Авраамом Лінкольном було видано маніфест про звільнення рабів

1880 – видано друком у Львові першу кількість щоденника Діло

1887 – Королева Великої Британії Вікторія була проголошена імператрицею Індії

1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви

1919 – утворена Білоруська РСР

1928 – почала виходити газета Розробка нації

1959 – перемога Кубинської революції

1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України

1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину

1999 – запроваджено безготівкове Євро

2001 – безготівкове Євро введено у Греції

2002 – поява готівкового Євро

2007 – у Словенії введено в обіг Євро

2008 – на Кіпрі та Мальті введено в обіг Євро.

2009 – у Словаччині введено в обіг Євро.

Новий рік

ХТО НАРОДИВСЯ 1 СІЧНЯ

1449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції та покровитель художників та літераторів

1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа

1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС

1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках

1912 – Хоменко Василь, український графік.

1926 – Олексій Нірко, кобзар, засновник низки капел Криму та Кубані, в'язень ГУЛАГу, дослідник та пропагандист кобзарства

1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.

1968 – Рік Джордан, німецький музикант, композитор, засновник гурту Scooter

1986 – Колін Морган, британський актор

Бандера

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

зоряна ніч принесе влітку багатий урожай гороху, сочевиці та ягід

наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною

сильний вітер на Іллю – до врожаю горіхів

Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

у день Іллі Муромця (перший день Нового року) не можна виносити сміття з дому

не можна цього дня влаштовувати скандали

цього дня працювати не варто, проте лінуватися теж небезпечно

краще не сидіти у чотирьох стінах, а вирушити на прогулянку

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