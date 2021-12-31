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1 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 січня – субота

Сьогодні, 1 січня, у світі відзначають Новий рік й Всесвітній день миру, а віряни вшановують пам'ять мученика Боніфатія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 січня, у народі відзначали День билинного богатиря Іллі Муромця – рятівника Києва від татарського Калин-царя. У цей день люди кланялися рідній землі та згадували подвиги народних героїв. Ще 1 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Боніфатія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля, Тимофій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Новий рік
  • Всесвітній день миру
  • Свято Марії Цариці світу
  • День Іллі Муромця
  • 45 до зв. е. – набув чинності Юліанський календар
  • 89 – Сатурнін Люцій Антоній став імператором Риму
  • 1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня
  • 1863 – У США Авраамом Лінкольном було видано маніфест про звільнення рабів
  • 1880 – видано друком у Львові першу кількість щоденника Діло
  • 1887 – Королева Великої Британії Вікторія була проголошена імператрицею Індії
  • 1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви
  • 1919 – утворена Білоруська РСР
  • 1928 – почала виходити газета Розробка нації
  • 1959 – перемога Кубинської революції
  • 1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України
  • 1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину
  • 1999 – запроваджено безготівкове Євро
  • 2001 – безготівкове Євро введено у Греції
  • 2002 – поява готівкового Євро
  • 2007 – у Словенії введено в обіг Євро
  • 2008 – на Кіпрі та Мальті введено в обіг Євро.
  • 2009 – у Словаччині введено в обіг Євро.
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Новий рік

ХТО НАРОДИВСЯ 1 СІЧНЯ

  • 1449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції та покровитель художників та літераторів
  • 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа
  • 1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС
  • 1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках
  • 1912 – Хоменко Василь, український графік.
  • 1926 – Олексій Нірко, кобзар, засновник низки капел Криму та Кубані, в'язень ГУЛАГу, дослідник та пропагандист кобзарства
  • 1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.
  • 1968 – Рік Джордан, німецький музикант, композитор, засновник гурту Scooter
  • 1986 – Колін Морган, британський актор
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Бандера

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • зоряна ніч принесе влітку багатий урожай гороху, сочевиці та ягід
  • наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною
  • сильний вітер на Іллю – до врожаю горіхів
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Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • у день Іллі Муромця (перший день Нового року) не можна виносити сміття з дому
  • не можна цього дня влаштовувати скандали
  • цього дня працювати не варто, проте лінуватися теж небезпечно
  • краще не сидіти у чотирьох стінах, а вирушити на прогулянку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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