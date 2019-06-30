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1 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 липня – понеділок - фото 1
1 липня – понеділок

Сьогодні, 1 липня, відзначають День архітектури України та Ярилин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 1 липня відзначали Ярилин день. Цю днину вважають особливою, адже на неї чекають цілий рік, і це "всім дням день". Зазвичай на Ярила відбуваються різні незрозумілі явища: сонце уповільнює хід, а на землі з'являються дивні "дірки", через які відкривався вид на інший край світу і навіть потойбічний світ. Щоб це побачити, слід було в обідній час дня заплести в косу березові прутики і поглянути через них із краю берега річки. Наші предки були переконані, що так можна побачитися з давно зниклими родичами.

Ярилин день відзначали на Русі до християнства та після його прийняття - фото 336955

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 1 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День архітектури України
  • Ярилин день
  • День слідчого України
  • День Канади
  • Національний день імбирного печива і День креативного морозива в США
  • 1200 – з’явилися сонячні окуляри; уперше цей винахід людства було використано в Китаї для захисту очей суддів під час тривалих засідань
  • 1569 – на мапі світу з’явилася нова країна – Річ Посполита. 1 липня було підписано Люблінську унію, відповідно до якої Польське королівство і Велике князівство Литовське створили нову державу
  • 1751 – вийшов у світ перший том першої у світі "Енциклопедії"
  • 1859 – уперше була опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна
  • 1877 – стартував перший Вімблдонський тенісний турнір
  • 1937 – був прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників
  • 1989 – у Києві створено партію "Народний рух України"
День архітектури України - фото 336957

ХТО НАРОДИВСЯ 1 липня

  • 1646 – Готфрід Лейбніц, відомий німецький філософ, математик, фізик
  • 1804 – Жорж Санд, французька письменниця
  • 1916 – український астроном Йосип Шкловський
  • 1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер
  • 1961 – принцеса Уельська Діана
  • 1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч
  • 1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ
  • 1977 – американська акторка Лів Тайлер
Памела Андерсон святкує день народження - фото 336958

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Туман зранку на Ярила стелиться – негоди не буде
  • Зранку немає роси – варто вдень чекати дощу
  • Якщо латаття ледь видно над водою – ввечері буде дощ
Наші предки уважно придивлялись до природи - фото 336959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна лінуватися на полі, аби був гарний урожай
  • Наші предки вірили, що в цей день не можна впускати додому незнайомців, аби не накликати лиха
  • Сьогодні не варто брати та давати гроші в борг, аби не залишитися біля розбитого корита
  • Також у Ярилин день не слід погано думати про рідних і близьких

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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