1 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 липня, відзначають День архітектури України та Ярилин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 1 липня відзначали Ярилин день. Цю днину вважають особливою, адже на неї чекають цілий рік, і це "всім дням день". Зазвичай на Ярила відбуваються різні незрозумілі явища: сонце уповільнює хід, а на землі з'являються дивні "дірки", через які відкривався вид на інший край світу і навіть потойбічний світ. Щоб це побачити, слід було в обідній час дня заплести в косу березові прутики і поглянути через них із краю берега річки. Наші предки були переконані, що так можна побачитися з давно зниклими родичами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 1 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День архітектури України

Ярилин день

День слідчого України

День Канади

Національний день імбирного печива і День креативного морозива в США

1200 – з’явилися сонячні окуляри; уперше цей винахід людства було використано в Китаї для захисту очей суддів під час тривалих засідань

1569 – на мапі світу з’явилася нова країна – Річ Посполита. 1 липня було підписано Люблінську унію, відповідно до якої Польське королівство і Велике князівство Литовське створили нову державу

1751 – вийшов у світ перший том першої у світі "Енциклопедії"

1859 – уперше була опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна

1877 – стартував перший Вімблдонський тенісний турнір

1937 – був прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників

1989 – у Києві створено партію "Народний рух України"

ХТО НАРОДИВСЯ 1 липня

1646 – Готфрід Лейбніц, відомий німецький філософ, математик, фізик

1804 – Жорж Санд, французька письменниця

1916 – український астроном Йосип Шкловський

1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер

1961 – принцеса Уельська Діана

1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч

1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ

1977 – американська акторка Лів Тайлер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Туман зранку на Ярила стелиться – негоди не буде

Зранку немає роси – варто вдень чекати дощу

Якщо латаття ледь видно над водою – ввечері буде дощ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лінуватися на полі, аби був гарний урожай

Наші предки вірили, що в цей день не можна впускати додому незнайомців, аби не накликати лиха

Сьогодні не варто брати та давати гроші в борг, аби не залишитися біля розбитого корита

Також у Ярилин день не слід погано думати про рідних і близьких

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