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З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись

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Як вирахувати тривалість життя - фото 1
Як вирахувати тривалість життя

У мережі створили калькулятор MyLongevity, який дозволяє розрахувати очікувану тривалість життя. Достатньо ввести всі необхідні дані та отримати висновок.

Дослідники з Університету Східної Англії розробили спеціальний калькулятор MyLongevity, який враховує базові медичні та демографічні параметри та здатен спрогнозувати тривалість життя будь-кого. Хоч дуже складно вмістити всю необхідну інформацію, але базові дані дозволяють отримати найбільш ймовірний результат щодо максимального віку.

Розрахувати потенційну тривалість життя можна тут.

Всього калькулятор складається з двох блоків: демографічних даних та стану здоров'я. Перекладаємо всі пункти, які потрібно заповнити:

З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись - фото 425410

Блок 1:

  • Age – вік
  • Sex – стать
  • Ethnicity – раса
  • Height – зріст у сантиметрах
  • Weight – вага у кілограмах
  • Country – тут варто відключити галочку, якщо ви не мешканець Великобританії
  • Area Prosperity – рівень добробуту міста, де ви мешкаєте (від Very High (дуже високий) і до Very Low(дуже низький)

Блок 2:

  • Diabetes – діабет (немає, 1 типу чи 2 типу).
  • Hypertension – гіпертонія (None – нема, Treated – під контролем, Untreated – не контролюється).
  • Smoker – чи ви курець (Non Smoker – не курите, Light Smoker – рідко курите, Moderate Smoker – помірно курите, Heavy Smoker – багато курите).
  • Systolic blood pressure – Систолічний артеріальний тиск
  • Conditions – додатковий стан (позначити все, що у вас є)
  • Atrial fibrillation – фібриляція передсердь.
  • Cardiovascular disease – серцево-судинні захворювання.
  • Chronic kidney disease – хронічна хвороба нирок.
  • High cholesterol – підвищений рівень холестерину.
  • Rheumatoid Arthritis – ревматоїдний артрит
  • Statins – чи приймаєте статини

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Джерело: lifehacker
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