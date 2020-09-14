З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись

Як вирахувати тривалість життя

У мережі створили калькулятор MyLongevity, який дозволяє розрахувати очікувану тривалість життя. Достатньо ввести всі необхідні дані та отримати висновок.

Дослідники з Університету Східної Англії розробили спеціальний калькулятор MyLongevity, який враховує базові медичні та демографічні параметри та здатен спрогнозувати тривалість життя будь-кого. Хоч дуже складно вмістити всю необхідну інформацію, але базові дані дозволяють отримати найбільш ймовірний результат щодо максимального віку.

Розрахувати потенційну тривалість життя можна тут.

Всього калькулятор складається з двох блоків: демографічних даних та стану здоров'я. Перекладаємо всі пункти, які потрібно заповнити:

Блок 1:

Age – вік

Sex – стать

Ethnicity – раса

Height – зріст у сантиметрах

Weight – вага у кілограмах

Country – тут варто відключити галочку, якщо ви не мешканець Великобританії

Area Prosperity – рівень добробуту міста, де ви мешкаєте (від Very High (дуже високий) і до Very Low(дуже низький)

Блок 2:

Diabetes – діабет (немає, 1 типу чи 2 типу).

Hypertension – гіпертонія (None – нема, Treated – під контролем, Untreated – не контролюється).

Smoker – чи ви курець (Non Smoker – не курите, Light Smoker – рідко курите, Moderate Smoker – помірно курите, Heavy Smoker – багато курите).

Systolic blood pressure – Систолічний артеріальний тиск

Conditions – додатковий стан (позначити все, що у вас є)

Atrial fibrillation – фібриляція передсердь.

Cardiovascular disease – серцево-судинні захворювання.

Chronic kidney disease – хронічна хвороба нирок.

High cholesterol – підвищений рівень холестерину.

Rheumatoid Arthritis – ревматоїдний артрит

Statins – чи приймаєте статини

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