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Зворушливий кліп Аріани Гранде набрав понад 5 мільйонів переглядів за день

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Аріана Гранде - фото 1
Аріана Гранде / Instagram

Новий кліп співачки Аріани Гранде знятий на пісню "Breathin".

Ролик американської співачки Аріани Гранде на пісню "Breathin" зумів набрати майже 6 мільйонів переглядів за один день. Кліп опубліковано на YouTube-каналі співачки.

І ще: Хіт української групи набрав 100 мільйонів переглядів на YouTube

Зйомки проходили в одному з ресторанів і на території вокзалу. Режисером відеороботи виступила Ханна Люкс Девіс, яка вже співпрацювала з артисткою.

Відомо також, що до кінця року артистка має намір представити свій новий альбому, який отримав назву одного з треків – "Thank U, Next".

Аріана Гранде – "Breathin":

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Джерело: youtube
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