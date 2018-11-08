Зворушливий кліп Аріани Гранде набрав понад 5 мільйонів переглядів за день

Новий кліп співачки Аріани Гранде знятий на пісню "Breathin".

Ролик американської співачки Аріани Гранде на пісню "Breathin" зумів набрати майже 6 мільйонів переглядів за один день. Кліп опубліковано на YouTube-каналі співачки.

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Зйомки проходили в одному з ресторанів і на території вокзалу. Режисером відеороботи виступила Ханна Люкс Девіс, яка вже співпрацювала з артисткою.

Відомо також, що до кінця року артистка має намір представити свій новий альбому, який отримав назву одного з треків – "Thank U, Next".

Аріана Гранде – "Breathin":

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