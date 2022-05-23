Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє

Виконавець Ivan NAVI випустив довоєнну пісню, яку мали презентувати ще 4 березня разом з новим альбомом. Слухайте пісню "Пишу тобі листа" про кожного з нас!

Цю пісню написали ще за декілька місяців до війни, а відео відзняли 14 лютого. Проте саме зараз співак відчув, що вони вчасні й виклав нову роботу на YouTube.

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"Ця пісня про лист собі з майбутнього. Про те, що ми всі подорослішали, стільки всього пройшли, та попри війну намагаємось жити далі, шукати в кожному моменті маленькі радощі, які зміцнюють, які підтримують поки ми робимо все можливе й неможливе, щоб наблизити день нашої перемоги. Це лист – підтримка, лист – нагадування про важливе. Лист, в якому є сенси, що резонують тепер вже по-новому", – коментую свою нову музичну роботу Ivan NAVI.

Слухати пісню Ivan NAVI – Пишу тобі листа:

Слова пісні Ivan NAVI – Пишу тобі листа:

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі я стільки слів

Що тут якщо взламають

Заридають ЗМІ

Розплачеться iCloud

Скільки поруч змій

Боже мій, зрозумій

Моя маленька,

Ти здаватися не смій

Зумій не побоятись,

Коли треба змін

Я прикріплю цей запис

Ти почуєш дзвін

Це мій сплін

Покажи

Чуєш, джин

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Ой моя люба,

Все, що стається

З першого зуба і до ютюба

Так пронесеться,

Так пронесеться…

Ой моя мила,

Дівчинко гарна,

Скільки любила

Скільки з них марно,

А скільки захмарнооо

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще



Пишу тобі листа

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

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