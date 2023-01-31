Зранку чи ввечері: учені назвали найкращий час для навчання

Багато студентів уже через кілька місяців почнуть готуватися до іспитів, і перед ними постане питання про те, коли саме зубрити матеріал. Виявляється, найкраще це робити пізно ввечері, а не рано вранці.

Хороший нічний відпочинок дуже важливий для адекватного здоров'я, але сон має дивну корисну для всіх студентів здатністю – він допомагає запам'ятати навчальний матеріал, пише BaylorLariat.

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Особливо при підготовці до тих іспитів, до яких людина готується тільки один раз. У цьому випадку краще пізно лягати та спати менше, але заучувати необхідний обсяг інформації, ніж вставати рано та приступати до зубріння.

Також значно легше погоджувати з друзями групові заняття пізно ввечері. Це прекрасний інструмент у тому випадку, якщо студент намагається зрозуміти концепцію матеріалу та просто, щоб тримати себе в курсі, не відкладаючи матеріал на потім. Навчання у вечірній час краще, ніж у ранковий, але все-таки важливо встановити деякі принципи. Наприклад, тривалість часу, протягом якого ви плануєте заучувати матеріал.

Відкладіть телефон при заняттях, це допомагає максимально збільшити цей період і отримати додатковий час. А він вам знадобиться не тільки для зубріння, а й для сну. Втім, існують люди, які належать до категорії "жайворонків". І в їхньому випадку, ймовірно, краще перенести засвоювання матеріалу на ранок, ніж на пізній вечір, бо у нічний час вони значно гірше використовують свій мозок.

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