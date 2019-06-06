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Зої Кравіц поділилась секретом своєї привабливості

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Поради Зої Кравіц може використати кожна панянка - фото 1
Поради Зої Кравіц може використати кожна панянка / gettyimages

Зої Кравіц розповіла британському Vogue, як доглядає за собою: про улюблену косметику, макіяж, засоби для догляду за волоссям, а також про те, як вона готується до виходів на червону доріжку.

"Я вмиваюся вранці і ввечері", – розповідає Зої про свої принципи догляду за шкірою.

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Їй подобаються два skincare-бренди: Retrouvé і Joanna Vargas. З-поміж салонів актриса вибирає Christine Chin Spa у Нью-Йорку і Terri Lawton у Лос-Анджелесі.

У макіяжі Зої завжди робить один акцент: або на очі, або на губи.

Мені подобаються червоні губи, це виглядає сексуально, – говорить Зої. – Ще я люблю стрілки. Це те, що ніколи не вийде з моди.

Актриса розповідає, що їй подобається носити яскравий макіяж з білою футболкою, тоді він не виглядає занадто ошатним. В її косметичці завжди є коректор-хайлайтер YSL Touche Eclat і туш для брів Brow Couture.

Тепер ви знаєте, як за собою доглядає Зої Кравіц - фото 332476

Головне в підготовці до виходу на червону доріжку – хороша музика і коктейль, щоб розслабитися, говорить Зої.

Найважливіше в догляді за волоссям – це догляд за шкірою голови, вважає Кравіц. Щоб вона була здоровою, Зої використовує кокосове масло й ефірну олію розмарину.

Головні б'юті-поради Зої Кравіц: достатньо часу приділяти сну, правильно харчуватися, пити багато води – словом, дбати про себе. В цілому нічого складного.

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Джерело: buro247
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