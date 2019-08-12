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Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу

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фотографії зорепаду Персеїди - фото 1
фотографії зорепаду Персеїди

Зорепади Персеїди – найгарніше астрономічне явище року. Астрологи обіцяють пік зорепаду в ніч з 12 на 13 серпня. Цю небесну красу аж ніяк не можна пропустити. Вже з'явилися перші фотографії зорепаду Персеїди – дивіться світлини на Радіо МАКСИМУМ!

Астрономи повідомляють, що протягом серпня ми зможемо спостерігати зорепади Персеїди, які вважають найгарнішим космічним явищем, яке можна побачити із Землі.

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Пік зорепадів буде в ніч з 12 на 13 серпня – ви зможете побачити найбільше метеорів. Їхня кількість приголомшлива – близько 120 об'єктів на годину, або 2 об'єкти у хвилину. Приблизний час початку Персеїд – 22 година. Пік видовища припадає на період з 2 до 4 години ранку.

Reuters та NASA опублікували перші фотографії Зорепаду Персеїди, що насправді є метеоритним потоком.

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347234

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347235

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347236

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347237

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347238

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347239

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347240

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347241

Зорепад Персеїди в серпні 2019: захопливі фото з усього світу - фото 347242

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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