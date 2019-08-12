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Зорепад Персеїди 2019 в Україні: час, коли треба дивитись у нічне небо

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коли і де в Україні подивитися зорепад Персеїди - фото 1
коли і де в Україні подивитися зорепад Персеїди

Зорепад Персеїди – це найкрасивіше астрономічне явище року, яке аж ніяк не можна пропустити. Дізнайтеся, коли в Україні можна буде побачити Персеїди 2019.

Астрономи повідомляють, що протягом серпня ми зможемо спостерігати зорепади Персеїди, які вважають найгарнішим космічним явищем, яке можна побачити із Землі.

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Зорепад Персеїди – це метеорний потік. Щоліта планета Земля проходить крізь хвіст комети Свіфта-Туттля, яка сформована космічним пилом та частинками. Коли ці елементи потрапляють в атмосферу Землі, то вони швидко набирають надвисоку температуру й згорають. За ними залишаються лише яскраві спалахи, які мерехтять та виблискують в небі.

Це явище назвали саме зорепадом Персеїди, оскільки з поверхні планети Земля видно, що епіцентр "зірок", які падають, зосереджений в районі сузір'я Персея. От тому метеорний потік назвали ім'ям міфічного грецького героя.

Зорепад Персеїди 2019 в Україні: час, коли треба дивитись у нічне небо - фото 347132

Зорепади будуть в активній фазі протягом всього серпня. Побачити небесне явище можна буде з початку місяця й до 20 чисел серпня.

Пік зорепадів буде в ніч з 12 на 13 серпня – ви зможете побачити найбільше метеорів. Їхня кількість приголомшлива – близько 120 об'єктів на годину, або 2 об'єкти у хвилину. Приблизний час початку Персеїд – 22 година. Пік видовища припадає на період з 2 до 4 години ранку.

Для того, що нічого не заважало розгледіти зорепад, потрібно уникати стороннього освітлення. Найкращий варіант – поїхати на природу, тоді вогні міста не будуть заважати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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