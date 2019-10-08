Зорепад Драконіди в Україні: коли буде пік метеорного потоку

Зорепади Драконіди – астрономічне явище, яке ви не можете пропустити. Астрологи обіцяють пік зорепаду в ніч з 8 на 9 жовтня. Вже з'явилася перші інформація про зорепад Драконіди – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Астрономи повідомляють, що у жовтня ми зможемо спостерігати зорепад Драконіди, який вважають одним з найгарніших космічних явищ, яке можна побачити із Землі.

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Пік зорепадів буде в ніч з 8 на 9 жовтня – ви зможете побачити найбільше яскравих блисків у небі. Їхня кількість приголомшлива – десятки спалахів. Метеори, розлітаючись з великою швидкістю – близько 20 км/с. За такої шаленої швидкості вони стають яскраво-жовті, в іноді червоного відтінку. Приблизний час початку Драконіди – 19 година – з початком сутінок. Пік видовища припадає на період з 4 до 5 години ранку.

Це явище назвали саме зорепадом Драконіди, оскільки з поверхні планети Земля видно, що епіцентр "зірок", які падають, зосереджений в районі сузір'я Дракона. От тому метеорний потік назвали ім'ям міфічного персонажа.

Для того, що нічого не заважало розгледіти зорепад, потрібно уникати стороннього освітлення. Найкращий варіант – поїхати на природу, тоді вогні міста не будуть заважати.

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