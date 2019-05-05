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Знову похолодання: прогноз погоди на 6 травня
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Новий тиждень травня відзначиться в Україні перепадами температури, а також дощами з проясненням. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.
Після незначного потепління майже по всій країні відчутно знизиться температура повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі головного метеоролога на opinionua.
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"Наступного тижня, упродовж 6-8 травня, в Україні передбачається чергова порція похолодання – температура повітря знизиться до +10+15 градусів, лише на півдні ще буде на 2-4 градуси тепліше. Волога погода з періодичними проясненнями домінуватиме", – відзначила вона.
У Києві з 6 травня, з понеділка, різко похолоднішає, а температура повітря вдень сягне до +10+13.Однак не варто засмучуватись, адже, за словами Діденко, вже з 9 травня тепло повернеться.
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