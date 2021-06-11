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ЗНО з біології 2021: опубліковано правильні відповіді на тести і завдання
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ЗНО з біології відбулося 10 червня, тож Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді цього тестування у 2021 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань з біології! та перевіряйте свої знання
На тест ЗНО з біології майбутні абітурієнти мали всього 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 50 завдань. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності (38 з однією правильною відповіддю, 8 - на встановлення відповідності та 4 на складання правильних пар серед варіантів), а максимальна кількість балів, яку можна отримати, складає 82, передає Радіо Mamimum.
Усі завдання ЗНО з біології можна переглянути тут.
ЗНО з біології у 2021 році складали 10 червня, а вже 11 предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з біології. Перевірте себе або своїх дітей!
ЗНО біологія 2021 – правильні відповіді
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