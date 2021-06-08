ЗНО 2021 з фізики: опубліковано правильні відповіді на тести і завдання

ЗНО з фізики пройшло 7 червня, тому Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді тестування у 2021 році. Дізнавайтесь тести та розв'язки завдань!

Тест ЗНО з фізики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час майбутнім студентами потрібно було відповісти на 38 завдань, які оцінювались від 1 до 4 балів, максимальна кількість балів - 64, передає Радіо MAXIMUM. Відзначимо, що всі завдання мали різні рівні складності: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) (4 завдання), а також відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Актуально: Усі завдання ЗНО з фізики 2021 можна переглянути тут .

Вже 8 червня предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти показала відповіді до завдань роботи з фізики. Тому можна перевірити себе або своїх дітей!

ЗНО фізика 2021 – правильні відповіді

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