ЗНО 2021 історія України: з'явились правильні відповіді на тести

ЗНО з історії України відбулося 4 червня. Український центр оцінювання якості освіти вже опублікував правильні відповіді з цього тестування у 2021 році. Тест цьогоріч складали понад 222 тисячі людей.

Тест ЗНО з історії України майбутні абітурієнти складали упродовж 150 хвилин 4 червня. За цей час їм треба було дати відповіді на 60 завдань різних форм. Тестування складалося з двох частин: Історія України XX – початку XXI ст. (30 завдань) та Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. (30 завдань). Завдання максимально оцінюються у 94 бали, передає Радіо MAXIMUM. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності.

Усі завдання ЗНО з історії України 2021 можна переглянути тут

Вже 4 червня предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти показала правильні відповіді до завдань роботи з історії України. Перевірте себе або своїх дітей!

Відповіді на ЗНО з історії України 2021

*Офіційне оголошення результатів тестування з історії України відбудеться 25 червня

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