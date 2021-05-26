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ЗНО 2021 з англійської мови: правильні відповіді на тести
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ЗНО з англійської мови пройшло 25 травня, тому Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2021 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань!
На тест ЗНО з англійської мови майбутні абітурієнти мали всього 150 хвилин. За цей час їм необхідно було відповісти на 59 завдань, передає УЦОЯО. Всі завдання відрізнялися за рівнем складності, адже включали аудіювання (16 завдань), читання (22 завдання), використання мови (20 завдань), а також письмо (завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).
Усі завдання ЗНО з англійської мови 2021 можна переглянути тут.
Предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти вже встигла оприлюднила відповіді до завдань роботи з англійської мови. Тож можна перевірити власні результати або результати своїх дітей.
ЗНО англійська мова 2021 – правильні відповіді
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