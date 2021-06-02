ЗНО 2021 українська мова і література: з'явились правильні відповіді на тести

ЗНО з української мови та літератури відбулося 1 червня, й Український центр оцінювання якості освіти вже опублікував правильні відповіді з цього тестування у 2021 році. Тест цьогоріч складали понад 222 тисячі людей.

Тест ЗНО з української мови та літератури майбутні абітурієнти складали упродовж 210 хвилин 1 червня. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 67 завдань, які максимально оцінюються у 116 балів, передає Радіо MAXIMUM. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, а також власне висловлювання.

Усі завдання ЗНО з української мови і літератури 2020 можна переглянути тут .

Вже 2 червня предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти показала правильні відповіді до завдань роботи з української мови і літератури. Перевірте себе або своїх дітей!

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури 2021

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