ЗНО 2019 з фізики: з'явилися правильні відповіді на тести і завдання

ЗНО з фізики пройшло 30 травня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді тестування у 2019 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з фізики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 38 завдань, максимальна кількість балів - 60. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).

Усі завдання ЗНО з фізики 2019 можна переглянути тут .

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з фізики. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО фізика 2019 – правильні відповіді

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