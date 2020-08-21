Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Знаки Зодіаку, які ніколи не стануть друзями

  • 83
Дружба - фото 1
Дружба / fakty

Є люди, які немов створені один для одного, а є ті, кому друзями стати просто неможливо. Астрологи назвали пари знаків Зодіаку, ймовірність навіть простого товариства між якими часом стоїть під сумнівом.

Овен і Лев

Овни володіють однією дуже гарною рисою характеру, яка допомагає їм ставати найкращим другом будь-якого Знаку, – добротою. Це великодушні люди, які не тримають зла на інших, навіть якщо їх скривдили. Леви ж не завжди цінують доброту іншої людини. Їм важливіші інші якості – почуття гумору, статус, успішність і багато іншого. Тому така дружба можлива, але малоймовірна.

І ще: Ці пари знаків Зодіаку вірні один одному до самого кінця

Представники цих двох Знаків можуть спілкуватися без образ і негативу, але вони немов з різних всесвітів, з різних світів. Вони це розуміють з першої хвилини спілкування і просто приймають як даність, що не намагаючись виправити. Їм не важко поруч, але вони точно не захочуть проводити разом більше часу, ніж це необхідно.

Телець і Рак

Такі дві людини будуть сперечатися з першої хвилини знайомства. Не виключені грубості на адресу один одного і навіть бійки. Представники цих знаків вкрай непоступливі і самолюбні. Головне для них – щоб з їх думкою серйозно рахувалися. Якщо цього не відбувається, то чекай біди. Тельці – вперті і жорстокі в суперечках люди, а Раки люблять провокувати інших, і тому разом вони стають вибухонебезпечні.

Близнюки і Козеріг

Близнюки занадто легковажні для Козерогів. Вважається, що люди цього повітряного знака можуть знаходити спільну мову з усіма без винятку, і це абсолютна правда, адже вони належать до найбільш привабливих і харизматичних людей на планеті. Тільки от мало знайти спільну мову з Козерогами: важливіше заслужити їхню довіру. Близнюки ж бувають вкрай ненадійними, тому найкраще, що можливо між цими двома знаками, це просто приємне спілкування.

Знаки Зодіаку, які ніколи не стануть друзями - фото 421279

Це цікаво: Найбільш неймовірні знаки Зодіаку кожної стихії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 459
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • Вчора, 15:00
  • 1469
Картинки з Днем Незалежності України 2020: листівки, відкритки і фото
  • 12:50
  • 16908
Загрузка...
Новини