Знаки Зодіаку, які ніколи не стануть друзями

Є люди, які немов створені один для одного, а є ті, кому друзями стати просто неможливо. Астрологи назвали пари знаків Зодіаку, ймовірність навіть простого товариства між якими часом стоїть під сумнівом.

Овен і Лев

Овни володіють однією дуже гарною рисою характеру, яка допомагає їм ставати найкращим другом будь-якого Знаку, – добротою. Це великодушні люди, які не тримають зла на інших, навіть якщо їх скривдили. Леви ж не завжди цінують доброту іншої людини. Їм важливіші інші якості – почуття гумору, статус, успішність і багато іншого. Тому така дружба можлива, але малоймовірна.

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Представники цих двох Знаків можуть спілкуватися без образ і негативу, але вони немов з різних всесвітів, з різних світів. Вони це розуміють з першої хвилини спілкування і просто приймають як даність, що не намагаючись виправити. Їм не важко поруч, але вони точно не захочуть проводити разом більше часу, ніж це необхідно.

Телець і Рак

Такі дві людини будуть сперечатися з першої хвилини знайомства. Не виключені грубості на адресу один одного і навіть бійки. Представники цих знаків вкрай непоступливі і самолюбні. Головне для них – щоб з їх думкою серйозно рахувалися. Якщо цього не відбувається, то чекай біди. Тельці – вперті і жорстокі в суперечках люди, а Раки люблять провокувати інших, і тому разом вони стають вибухонебезпечні.

Близнюки і Козеріг

Близнюки занадто легковажні для Козерогів. Вважається, що люди цього повітряного знака можуть знаходити спільну мову з усіма без винятку, і це абсолютна правда, адже вони належать до найбільш привабливих і харизматичних людей на планеті. Тільки от мало знайти спільну мову з Козерогами: важливіше заслужити їхню довіру. Близнюки ж бувають вкрай ненадійними, тому найкраще, що можливо між цими двома знаками, це просто приємне спілкування.

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