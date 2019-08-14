Знайдено спосіб пограти в ігри від Windows на MacBook

Любителі відеоігор рідко вибирають комп'ютери і ноутбуки Apple через те, що їх там менше, ніж на Windows. Так історично склалося, що Windows має кращу підтримку ігор завдяки зручному API Direct X. Але днями з'явився спосіб запускати ігри і програми від Windows на MacBook і iMac без проблем.

Програмне забезпечення для віртуалізації Parallels Desktop (аналог VMWare для macOS) дозволяє запускати різноманітні операційні системи в середовищі macOS: Windows, Linux та інші. Зазвичай програмним продуктом користуються програмісти та тестувальники ПЗ, але останнім поліпшення для Parallels Desktop 15 додало підтримку DirectX 11 з апаратним використанням технології Apple Metal, яка відображає графіку на 15% швидше з використанням ядра Intel HD Graphics.

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Звичайно, ніяке програмне забезпечення для емуляції (віртуалізації) не зможе зрівнятися за продуктивністю з нативним запуском гри, але все ж приємно бачити, що цій функції приділено належну увагу. Проте, через брак альтернатив – це найкращий спосіб запустити відеоігри на macOS у віртуальному середовищі Windows 10.

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