Зливи і спека: прогноз погоди на 19 травня

19 травня, у неділю, дощі з грозами затримаються лише у кількох областях, а майже по всій країні очікується тепла та малохмарна погода. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Суботні дощі зі зливами та градом перейдуть 19 травня лише на захід України. До того ж, негода принесе посилення вітру, однак у решті областей переважатиме суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря завтра вдень становитиме +21+28 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси. У Криму завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря +25+28 градусів, під час дощу зниження до +20 градусів", – додала вона.

У столиці України 19 травня очікується суха погода, а повітря вдень прогріється до +25+27.

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