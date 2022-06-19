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війна Kalush

Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео

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Як приготувати картоплю конфі - фото 1
Як приготувати картоплю конфі / vsevkulinary

Картопля у нашому раціону зустрічається часто. І аби урізноманітнити щоденне меню, пропонуємо приготувати її за незвичним і водночас простим рецептом Євгена Клопотенка.

Так, зірковий кулінар Євген Клопотенко розповів на своїй сторінці в Instagram, як оригінально запекти картоплю. Шеф-кухар запевняє, що виходить страва неймовірно смачною. Гайда експериментувати на кухні!

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Що по печеній картопельці? Як на мене, це однозначна любов і взагалі комфорт. Тому хочу це приготувати з вами. Єдине, я пропоную трохи змінити ваш звичний принцип і зробити картоплю конфі. Це лише означає, що ми запечемо її у великій кількості вершкового масла, – анонсував свій рецепт Клопотенко.

Запечена картопля конфі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кілограм;
  • Вершкове масло м'яке – 20 грамів + 60 грамів;
  • Оливкова олія – ​​75 мілілітрів;
  • Сушений кріп – 1 столова ложка;
  • Часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистіть та наріжте на тонкі скибочки. При цьому важливо зробити шматочки картоплі приблизно однакової товщини – це вплине на те, як рівномірно вони приготуються.
  2. Викладіть картоплю у форму для запікання, щедро натерту вершковим маслом.
  3. Тоді додайте 20 грамів вершкового масла, полийте оливковою олією, посипте сушеним кропом та покладіть 3 зубчики часнику. Усе це добре перемішайте.
  4. На картоплю викладіть ще 50-60 грамів вершкового масла, накрийте фольгою та відправте у духовку.
  5. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Наприкінці фольгу можна зняти, щоб картопля отримала золотисту скоринку.

Смачного!

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