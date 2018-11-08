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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Зірка серіалу Секс і місто засвітила груди у глибокому декольте

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Сара посміхалася і була в прекрасному настрої - фото 1
Сара посміхалася і була в прекрасному настрої / dailymail

Актриса Сара Джессіка Паркер викликала фурор своїм новим образом.

Сара Джессіка Паркер відвідала шоу Сета Мейерса, де розповіла про свій новий фільм "Тут і зараз".

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54-річна актриса цього разу виглядала блискуче. На ній було сріблясте плаття з глибоким декольте і високим розрізом, повністю розшите паєтками, до якого вона підібрала білі туфлі-човники на підборах. Талію зірки підкреслював пояс з пряжкою, а на грудях було кілька масивних ланцюгів. Сара посміхалася і була в прекрасному настрої.

Зірка серіалу Секс і місто засвітила груди у глибокому декольте - фото 287480
Зірка серіалу Секс і місто засвітила груди у глибокому декольте

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер заявила, що сьогодні не можна перезнімати шоу через відсутність різноманітності на екрані. На її думку, це виглядало б, щонайменше, дивно.

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Джерело: dailymail
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