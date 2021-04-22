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Зірка "Милих ошуканок" Шей Мітчелл заінтригувала пікантним відео (18+)
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Популярна акторка Шей Мітчелл розбурхала фанатів відвертим роликом, у якому позує лише у спідньому. В такому образі зірку можна побачити нечасто!
34-річна канадська і американська акторка та модель Шей Мітчелл, яка прославилась завдяки серіалам "Милі ошуканки" і "Ти", активно веде профіль в соцмережі Інстаграм. Там за вродливою дівчиною з почуттям гумору стежать майже 30 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона доволі часто ділиться кадрами зі своїх буднів.
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Нещодавно Шей постала перед прихильниками у дуже спокусливих образах: у спідньому та топлес з панамою. Зірка пояснила, що зовсім скоро її побачать у кліпі. І перед такою інтригою важко встояти!
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