Зірка 90-х Андрій Заліско презентував запальний літній трек

У репертуарі улюбленого виконавця 90-х Андрія Заліска з'явилася нова легка та водночас запальна пісня. Слухайте на Радіо МАКСИМУМ саундтрек вашого літа – композицію "Знаєш".

"Знаєш" – пісня, яка з перших же нот закликає вас до руху, відпочинку та налаштовує на справжній літній настрій! Вмикайте новий трек співака, адже в нього є всі шанси стати головним хітом цього літа.

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За змістом пісня є доступною для усіх. Надіюсь, що саме у ній кожен знайде своє: хороший позитивний настрій, радість чи справжнє щастя. "Знаєш" спонукає взяти відпустку та забути про усі клопоти. Сподіваюсь, що цим треком ми розпочнемо сезон відпусток і зробимо це літо незабутнім, – зазначив Андрій Заліско.

Андрій ЗАЛІСКО – Знаєш: слухайте онлайн спекотний літній хіт:

У композиції ЗАЛІСКО співає про щасливі моменти життя, пристрасні та бурхливі стосунки, а також розповідає, як добре отримувати задоволення від життя.

У розпал літнього сезону я маю багато концертів під відкритим небом, тому й вирішив приготувати шанувальникам сюрприз. Ця пісня, викликає у мене бурхливий настрій: Я щасливий! Щасливий тому, що можу і хочу тішити свою публіку якісною українською піснею. Бажаю усім цього літа гарного відпочинку, а головне, щоб було з ким і було за що! – підкреслив артист.

Зазначимо, що гаряча літня новинка створювалася у творчому тандемі з саундпродюсером JULIK'ом, котрий надав пісні оригінального стилю. Причому, співпрацюють вони не вперше.

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