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Еліна Світоліна повертається у великий спорт
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Український жіночий теніс останнім часом все більше тішить своїх шанувальників. На спортивному небосхилі загорілися відразу не одна чи дві зірки, а більше десятка, які стабільно зберігають свої позиції.
Наразі до першої сотні входить 4 тенісистки. Дві з топ-200 можуть покращити свої позиції з дня на день та також опинитися серед лідерів за підсумками змагань. Тенісні турніри – це реальна можливість заробити не лише для спортсмена, а й для вболівальника. Щоб зробити ставку, заходьте на сайт GGBET, обирайте турнір, матч – результат не забариться.
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Трохи історії
Еліна Світоліна – найтитулованіша українська тенісистка. Уся країна вболівала за спортсменку, коли вона у 2013 році увійшла до топ-100 рейтингу WTA та закінчила його на 40-й позиції. У 2014 вона – двадцять дев'ята, а з 2017 року стабільно входить до десятки найкращих. На сьогодні Світоліна займає 378 рядок, хоча 2021-й закінчила на п'ятнадцятому. Для такого регресу є вагома причина – тенісистка вийшла заміж і в жовтні 2022 року народила дочку Скай.
Основні досягнення
В українському жіночому тенісі наразі немає спортсменок, готових хоча б повторити шлях Світоліної, про покращення результатів не йдеться. 16 титулів WTA, перемога на Підсумковому турнірі у 2018 році, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо в поодинокому розряді – досягнення дуже високі. На жаль, поки що найвищою точкою у світовому рейтингу є третя позиція Світоліної, хоча тенісистка була за крок від статусу першої ракетки світу. Наразі спортсменці 29 років, вона відновлюється після пологів і говорить про готовність розпочати боротьбу вже у квітні 2023 року. Тенісистку чекає довгий шлях до вершини рейтингу, вона сильно втратила позиції з серпня 2022 року Вперше за довгий час статус першої ракетки України перейшов до іншої спортсменки – Ангеліни Калініної, яка на сьогодні посідає 31 сходинку.
Благодійна діяльність
Високі досягнення спортсменів – це обличчя держави, яку вони представляють. За високі успіхи Еліна Світоліна у 2017 році отримала Орден "За заслуги" III ступеня, у 2020-му – Орден "За заслуги" II ступеня. Тенісистка продовжує допомагати Україні, цього разу бере активну участь у благодійності.
Після повномасштабного вторгнення Світоліна стала офіційним представником платформи United24. Її відкриття ініціював Президент Володимиром Зеленським для збору коштів людям, які постраждали від війни.
На початку лютого 2023 року відвідала Ірпінь та Бучу, щоб зняти своє звернення до світової спільноти на тлі зруйнованих будинків. При цьому тенісистка бере активну участь у їх відновленні.
Еліна Світоліна порушила питання про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх. За її словами, легкоатлет Володимир Андрощук, який загинув у бою, ніколи не зможе поїхати на такі змагання, тож чому цей шанс має бути у них.
Внесок Еліни Світоліної у світовий теніс великий. Не менш значуща її діяльність як амбасадора United24. Побажаємо їй спортивних успіхів та якнайшвидшого повернення на корт у статусі першої ракетки України.
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