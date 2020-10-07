Жовтень стане білою смугою у житті для цих знаків Зодіаку

Другий місяць осені принесе не лише ідеальні пейзажі для фотосесій та потребу у парасольках, а й порцію крутих змін для деяких знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, для кого жовтень стане початком світлої смуги у житті.

Близнюки. Нарешті представники цього знаку Зодіаку отримають справжнє свято можливостей та трансформацій. До того ж, це стосується не тільки зовнішніх змін, а й внутрішніх. Нарешті повернеться зібраність, уважність та акуратність. Саме це позитивно позначиться на всіх справах. Тому не бійтесь рухатись вперед, працювати над собою і просто насолоджуватись прекрасними митями.

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Діва. Нарешті ви зможете видихнути та насолодитись тим, що удача супроводжуватиме вас всюди. Всі докладені зусилля себе виправдають і принесуть результат. Тому користуйтесь можливістю та прокладайте собі шлях вперед. Вільний час найкраще присвятити саморозвитку та отриманню нового досвіду. Сміливо ставте нові цілі.

Терези. Зорі складуться так, що представники цього знаку Зодіаку розпрощаються з усіма проблемами буквально за тиждень. І для цього не доведеться викладатись на максимум, адже знайдуться люди, які зможуть не лише підбадьорити, а й дати хороші підказки та настанови. Зараз дуже хороший період для того, щоб змінювати пріоритети та не відмовлятись від своїх мрій.

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