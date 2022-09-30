Жовтень почнеться колоритно: синоптик попередила про погіршення погоди

1 жовтня в Україні все ще переважатиме тепла та малохмарна погода, але така ситуація затримається ненадовго. Дізнавайтесь детальний прогноз на перший вікенд жовтня далі.

1 жовтня, в суботу, бабине літо ще трішки затримається в Україні з температурою у +18+23. Найхолодніше буде у західних областях – до+13+18, а найтепліше у південних – +20+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дощі в суботу вдень місцями в західних областях України, ввечері можуть підійти до Житомирщини, Київщини, а також зачеплять Луганщину. Але все ж в більшості наших областей – без істотних опадів. 1-го жовтня у Києві ще побуде висока температура повітря, до +19 градусів, суботній день буде теплим та сухим, хіба що надвечір з'явиться дощ, – додала вона.

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А от у неділю варто готуватись до того, що дощів в країні побільшає, температура відчутно знизиться, а доповнять осінню картину сильні пориви вітру. Також в Укргідрометцентрі наголошують, що 1-2 жовтня в Одеській та Запорізькій областях переважатиме

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