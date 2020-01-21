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"Живе" фото підтвердило головну особливість дисплея OnePlus 8 Pro

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OnePlus 8 Pro вразить своїм революційним екраном - фото 1
OnePlus 8 Pro вразить своїм революційним екраном

У середині січня глава OnePlus розкрив деякі особливості дисплеїв, якими оснастять нові смартфони компанії. І вже через тиждень слова Піта Лау побічно підтвердилися на фотографії неанонсованого OnePlus 8 Pro.

Судячи з опублікованого інсайдерами знімка, OnePlus 8 Pro дійсно отримає екран з підвищеною частотою оновлення.

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За запевненням мережевих джерел, у налаштуваннях OnePlus 8 Pro буде передбачений окремий пункт, що дозволяє регулювати частоту оновлення зображення на дисплеї. На вибір користувача будуть доступні три варіанти: 60, 90 і 120 Гц. Стверджується, що на фотографії показаний тестовий зразок пристрою і серійна версія флагмана може дещо відрізнятися.

Екран OnePlus 8 Pro таки отримає оновлення у 120 Гц - фото 380949
Екран OnePlus 8 Pro таки отримає оновлення у 120 Гц

Примітно, що використання режиму в 120 Гц не вимагає зниження роздільної здатності – гаджет продовжить працювати у WQHD +, що істотно відрізняє його від Samsung Galaxy S20, який готується до релізу. За даними інсайдерів, у новому флагмані Samsung режим у 120 Гц буде вимагати обов'язкового зниження роздільної здатності до Full HD +.

Презентація OnePlus 8 Pro, за непідтвердженими відомостями, відбудеться у травні-червні 2020 року.

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Джерело: True Tech
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