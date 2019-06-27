Життя в Японії: захопливі вуличні фото

Японія щороку захоплює своєю природою та технологіями мільйони туристів, але мало кому вдається побачити справжню атмосферу країни з перших поїздок. Місцевий фотограф захоплює чари японських вулиць.

Знайомтесь, Юма Ямашита (Yuma Yamashita) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у столиці Японії, Токіо. Хлопець зосереджує увагу на лайфстайл-зйомці та вуличній фотографії, тому присвячує їм весь свій вільний час. Юма обожнює досліджувати особливу красу своєї країни через її ритм. Тож не дивно, що за творчістю чоловіка в соцмережі Instagram стежать понад 100 тисяч осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/yuma1983/

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