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Життя в Японії: захопливі вуличні фото

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Японія у вуличних фото - фото 1
Японія у вуличних фото / instagram.com/yuma1983/

Японія щороку захоплює своєю природою та технологіями мільйони туристів, але мало кому вдається побачити справжню атмосферу країни з перших поїздок. Місцевий фотограф захоплює чари японських вулиць.

Знайомтесь, Юма Ямашита (Yuma Yamashita) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у столиці Японії, Токіо. Хлопець зосереджує увагу на лайфстайл-зйомці та вуличній фотографії, тому присвячує їм весь свій вільний час. Юма обожнює досліджувати особливу красу своєї країни через її ритм. Тож не дивно, що за творчістю чоловіка в соцмережі Instagram стежать понад 100 тисяч осіб.

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Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336741

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336742

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Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336744

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336745

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336746

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336747

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336748

Життя в Японії: захопливі вуличні фото - фото 336749

Джерело всіх фото: instagram.com/yuma1983/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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