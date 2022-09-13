Жінка над нами: львів'ян кличуть на театральну постановку з відомими українськими акторами

15 жовтня о 19:00 у Палаці залізничників "РОКС" у Львові відбудеться театральна постановка "Жінка над нами". У ролях Лесь Задніпровський, Лілія Ребрик та Костянтин Костишин, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Сюжет розгортається навколо чарівної журналістки Паоли (Л. Ребрик). Відомий політик Леоне (Л. Задніпровський) з першого погляду закохується в неї. Кохання настільки затьмарює йому розум, що не дивлячись на свій поважний вік, він втрапляє в вельми цікаву авантюру, яку вигадав його новий приятель – драматург П'єро (К. Костишин).

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"А що далі? Приходьте 15 жовтня у Палац залізничників, щоб побачити! На вас чекає вистава із нестримною італійською пристрастю, з впізнаваним смаком інтриги, ноткою хитрощів і таким приємним посмаком щирого сміху", – запрошують організатори.

Режисер постановки – Заслужений артист України Валерій Астахов, продюсер – Олег Шпанчук.

Окрім Львова, театральна постановка "Жінка над нами" відбудеться 18 вересня у Вінниці (Драмтеатр) та 16 жовтня в Івано-Франківську (Арена Центр).

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