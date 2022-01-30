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Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото

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Незвичайні будівлі в Нідерландах - фото 1
Незвичайні будівлі в Нідерландах / boredpanda

Нідерланди часто асоціюються у людей з неймовірною природою та сучасною архітектурою, але інколи й тут трапляються надто стильні споруди. Саме таким будівлям і присвячена ця добірка.

Коли йдеться про архітектуру, то завжди існує тонка межа між креативним та кумедним. І коли торці перетинають її, то людям залишається лише дивуватись та сміятись з таких споруд. Тому не дивно, що в мережі існує окремий інстаграм-профіль під назвою Ugly Dutch Houses. Тут зібрані найепічніші витвори архітекторів, які часто заслуговують на те, щоб їх знесли або відреставрували.

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Часто такий надто креативний дизайн стає причиною того, що люди хочуть вирізнятись або ж запам'ятовуватись. Це їм вдається чудово, але творці часто ігнорують стандарти безпеки та естетики.

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480801

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480802

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480803

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480804

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480805

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480806

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480807

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480808

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480809

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480810

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480811

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480812

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480813

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480814

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480815

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480816

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480817

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480818

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480819

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480820

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480821

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480822

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480823

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480824

Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото - фото 480825

Джерело всіх фото: instagram.com/uglydutchhouses

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