Жахливі будинки у Нідерландах, які викликають подив: яскраві фото

Нідерланди часто асоціюються у людей з неймовірною природою та сучасною архітектурою, але інколи й тут трапляються надто стильні споруди. Саме таким будівлям і присвячена ця добірка.

Коли йдеться про архітектуру, то завжди існує тонка межа між креативним та кумедним. І коли торці перетинають її, то людям залишається лише дивуватись та сміятись з таких споруд. Тому не дивно, що в мережі існує окремий інстаграм-профіль під назвою Ugly Dutch Houses. Тут зібрані найепічніші витвори архітекторів, які часто заслуговують на те, щоб їх знесли або відреставрували.

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Часто такий надто креативний дизайн стає причиною того, що люди хочуть вирізнятись або ж запам'ятовуватись. Це їм вдається чудово, але творці часто ігнорують стандарти безпеки та естетики.

Джерело всіх фото: instagram.com/uglydutchhouses

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