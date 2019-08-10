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Жаби не провокують бородавки, але їх все одно не варто торкатися і ось чому

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Жаби не провокують бородавки, але їх все одно не варто торкатися і ось чому - фото 1

Подейкують, що від дотику до жаби виростають бородавки, проте це все вигадки. Цікаво, що до жаб все ж таки доторкатися не потрібно. Читайте далі та дізнайтеся причину.

Жаби провокують бородавки. Це дивна, проте поширена помилка. Безліч людей за допомогою Google та інших джерел інформації намагаються з'ясувати, чи є хоч частка правди в цьому твердженні.

Правда полягає в тому, що в цьому твердженні немає ніякої правди взагалі. Це міф! І він, швидше за все, пов'язаний з тим, що батьки говорять своїм дітям не чіпати жаб, оскільки вони, зазвичай, сидять в болоті.

Проте бородавки можна підхопити практично в будь-якому місці, а провокує їх вірус папіломи людини. Він не має нічого спільного з жабами.

Однак батьки все ще можуть знайти для своїх дітей хорошу причину не чіпати жаб: жаб'яча шкіра містить буфотоксин, а він може спричинити подразнення шкіри. А може і не спричинити.

До теми: Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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