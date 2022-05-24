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Зеленський запропонував розширити права поляків та відзначив Жешув як "Місто-рятівник"
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Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді розширити права громадян Польщі в Україні, а також присвоїв польському місту Жешув почесну відзнаку "Місто-рятівник".
Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні, а також висловив вдячність Жешуву й нагородив званням "Місто-рятівник".
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Відомо, що аеропорт у Жешуві – це один із декількох великих хабів у Європі, який транспортує в Україну військову допомогу від різних країн світу. Тож Зеленський повідомив про підписання указу № 355/2022 щодо встановлення почесної відзнаки "Місто-рятівник", і першим цю відзнаку отримав польський Жешув.
"Від імені всього українського народу я висловлю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику", – заявив президент України.
Також президент відзначив рішення польського Сейму, яке надає громадянам України майже такі самі права й можливості, як і громадянам Польщі: легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії.
"Я вважаю, що найближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний, дзеркальний законопроєкт. Ці закони мають велике символічне значення, вони показують, що українці й поляки – рідні та рівні. І я впевнений, що депутатський корпус України підтримає цей закон швидко і, переконаний, більшістю голосів", – прокоментував Зеленський.
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