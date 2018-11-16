Зеленський вперше прокоментував свою участь у виборах 2019

Шоумен Володимир Зеленський вперше висловився про ймовірність своєї участі у виборах 2019. Також "кварталівець" відреагував на дані соцопитувань, за якими він посідає друге місце в президентській гонці.

Як свідчить свіже опитування КМІСу (Київський міжнародний інститут соціології), Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", на виборах президента 2019 найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко (20,7%), а от за Зеленського проголосували б 11,4% респондентів. На третьому місці – президент Петро Порошенко (10,3%).

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Коментуючи дані опитування, Володимир Зеленський зазначив, що він ще не визначився зі своїм рішенням про участь у виборах.

"З приводу другого місця – боротися так боротися, якщо говорити про боротьбу. А чого тут боятися? У мене друге, у Тимошенко – перше. Нормально, якщо так. Хороша бійка. Але я думаю так: як справжній чоловік я просто зобов'язаний пропускати жінок вперед", – заявив Зеленський.

Зараз, за словами шоумена, він зайнятий в своїх проектах. А от рішення щодо балотування в президенти він залишає на майбутнє.

У кожної людини повинні бути таємниці. Зараз у мене є Ліга сміху, Вечірній квартал. Ось зараз ви присутні на репетиції. Я працюю з Жіночим кварталом. А це залишимо на майбутнє... У будь-якому випадку, це рішення – моє, – резюмував Володимир Зеленський.

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