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Володимир Зеленський здивував накачаним тілом

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Зеленський досяг таких приголомшливих результатів завдяки бігу - фото 1
Зеленський досяг таких приголомшливих результатів завдяки бігу / instagram

Український комік Володимир Зеленський опублікував селфі зі спортзалу.

Минулої осені Володимир Зеленський вразив шанувальників фото-порівнянням, в якому показав, як схуд і привів до ладу своє тіло всього за три місяці.

І ще: Володимир Зеленський повеселив архівними фото з колегами

Український комік Володимир Зеленський опублікував селфі зі спортзалу - фото 278259
Український комік Володимир Зеленський опублікував селфі зі спортзалу

Тоді він зізнався, що досяг таких приголомшливих результатів завдяки бігу, заняттям тайським боксом і відмові від солодкого. Відтоді шоумен не зупинився на досягнутому і зараз продовжує підтримувати форму, регулярно відвідуючи спортзал і показуючи результати тренувань у своєму Instagram. Так, днями Володимир поділився фото, на якому позує в шоломі і боксерських рукавичках.

"Ранок почали з розрядки", – підписав фото зі спортзалу підтягнутий Зеленський.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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