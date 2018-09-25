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Володимир Зеленський здивував накачаним тілом
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Український комік Володимир Зеленський опублікував селфі зі спортзалу.
Минулої осені Володимир Зеленський вразив шанувальників фото-порівнянням, в якому показав, як схуд і привів до ладу своє тіло всього за три місяці.
І ще: Володимир Зеленський повеселив архівними фото з колегами
Тоді він зізнався, що досяг таких приголомшливих результатів завдяки бігу, заняттям тайським боксом і відмові від солодкого. Відтоді шоумен не зупинився на досягнутому і зараз продовжує підтримувати форму, регулярно відвідуючи спортзал і показуючи результати тренувань у своєму Instagram. Так, днями Володимир поділився фото, на якому позує в шоломі і боксерських рукавичках.
"Ранок почали з розрядки", – підписав фото зі спортзалу підтягнутий Зеленський.
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