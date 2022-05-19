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війна Kalush

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін

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Воєнний стан в Україні продовжать до 23 серпня - фото 1
Воєнний стан в Україні продовжать до 23 серпня

Президент України Володимир Зеленський виніс на затвердження Верховної Ради указ, згідно з яким воєнний стан в країні продовжать на 90 днів. Це стосується і термінів загальної мобілізації в Україні.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів – до 23 серпня. Президент підписав відповідний указ, на черзі – ухвалення його Верховною Радою.

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Воєнний стан в Україні планують продовжити до 23 серпня

18 травня до парламенту внесли законопроєкти щодо продовження воєнного стану (№ 7389) та загальної мобілізації в Україні (№7390). Верховна Рада тільки готується затвердити відповідні укази президента, тобто наразі вони ще не набрали чинності.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін - фото 505655

Раніше воєнний стан вже продовжували на 30 днів, а період загальної мобілізації закінчується 24 травня, згідно з попереднім указом.

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