Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували

Центральна виборча комісія оприлюднила остаточну кількість українців, які віддали свій голос на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня. Явка на до Верховної Ради у 2019 році стала найнижчою за всю історію парламентських виборів в Україні.

Так, явка на позачергових виборах до парламенту склала лише 49,8%. Відзначимо, що найбільша явка зафіксована у Чернігівській і Полтавській областях – 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча – у Закарпатській області – 41,16%. У Києві ж проголосували 48,97% українців.

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У другому турі виборів президента 2019 остаточна явка виборців склала 62,07% в 199 округах.

При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 527 тисяч 744 людини, а не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборці. Відповідно, на позачергових виборах до Верховної Ради проголосували 14 мільйонів 756 тисяч 850 українців.

Повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів) Явка на виборах (%) Вінницька область (11 - 18) 51,03 Волинська область (19 - 23) 52,26 Дніпропетровська область (24 - 40) 51,18 Донецька область (41 - 61) 45,71 Житомирська область (62 - 67) 51,48 Закарпатська область (68 - 73) 41,16 Запорізька область (74 - 82) 50,82 Івано-Франківська область (83 - 89) 48,04 Київська область (90 - 98) 50,3 Кіровоградська область (99 - 103) 49,4 Луганська область (104 - 114) 49,23 Львівська область (115 - 126) 53,42 Миколаївська область (127 - 132) 47,09 Одеська область (133 - 143) 46,97 Полтавська область (144 - 151) 54,1 Рівненська область (152 - 156) 48,02 Сумська область (157 - 162) 52,24 Тернопільська область (163 - 167) 54,21 Харківська область (168 - 181) 50,43 Херсонська область (182 - 186) 43,93 Хмельницька область (187 - 193) 53,17 Черкаська область (194 - 200) 51,53 Чернівецька область (201 - 204) 42,06 Чернігівська область (205 - 210) 54,8 м.Київ (211 - 223) 48,97

При цьому найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів в 1994 році, коли явка склала 75,6%. Цього ж року позачергові вибори у Верховну Раду відзначилися найменшою явкою в історії України.

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