Здайте одноразові електронні сигарети – з них роблять бойові дрони для ЗСУ

КПІ збирають використані одноразові електронні сигарети, адже вони ще придатні для особливого перероблення. Читайте далі та дізнайтеся, де можна здати сигарети та що із них виготовлятимуть надалі.

​КПІ залучили Rozetka та збирають одноразові електронні сигарети, із яких фахівці зможуть виготовляти бойові дрони для наших захисників.

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"Нехай твоє куріння вбиває росіян" – під таким гаслом КПІ закликає приносити одноразки у будь-який магазин Rozetka в Києві. Далі працівники надсилатимуть їх нам для виготовлення систем скидання.

Студенти Київського політехнічного інституту відкрили збір одноразових електронних сигарет. Мета – виготовити із них якомога більше бойових дронів для ЗСУ.

Відомо, що акумулятори таких сигарет стануть частиною системи скидання в дронах для військових. Їх виготовляє інженер Максим Шеремет.

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