Збірна України встановила новий рекорд на Дефлімпіаді: понад 50 золотих медалей

Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту оприлюднив інформацію про нові результати Збірної України на Дефлімпіаді. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Національна дефлімпійська збірна команда України 12 травня перетнула межу в 50 золотих нагород!

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Попередній рекорд української збірної становив понад 100 медалей загалом. Також додамо, що наша команда тримає беззаперечне перше місце на Літній Дефлімпіаді 2021.

Станом на 12 травня 2022 року Збірна України на Дефлімпіаді має:

Загалом – 116 медалей

Золото – 51 медаль

Срібло – 31 медаль

Бронза – 34 медалі

Такий загальний підсумок у збірної виводить її набагато вперед за інші команди.

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