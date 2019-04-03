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Львів'янин Zbaraski випустив другий сингл з майбутнього альбому

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Zbaraski – "Bo togo" - фото 1
Zbaraski – "Bo togo" / Фото: Саша Харченко

Johnny Zbaraski презентував свій другий трек "Bo togo" із майбутнього сольного альбому "Бо я так хочу". Зацініть!

Другий сингл з альбому Zbaraski – це ритмічний слоу-моу трек, у якому про почуття та емоції говорять не тільки куплети, але й селекція драм-секції й падові пасажі. Ретрофутуристичний трек про любов і пристрасть українською – здається, пісні про кохання під 808-і барабани (в нас) ще не робив ніхто.

Слухайте трек Zbaraski – "Bo togo":

Нагадаємо, що перший альбом виконавця з'явиться вже 22 квітня і складатиметься з 7-ми оригінальних треків, які балансують між еклектичним хіп-хопом та актуальною електронікою.

Zbaraski – андерграундний продюсер із Західної України, стиль якого сформувався під впливом хіп-хопу золотої ери, сучасної урбан-музики і хаусу. Після продюсування треків для українських реперів (Вови зі Львова, Денні Дельти, Скретч Соло) та загравання з хаусовим звучанням (Іван – учасник львівської електронної формації ZAVTRA) виконавець записав сольний альбом "Бо я так хочу".

Слухайте також: Zbaraski – Кофеїн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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